МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги вторника ростом на ряде факторов, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций вырос на 0,8 процента за торговую сессию

По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,18%, до 7 270,76 пункта, французский CAC 40 — на 0,59%, до 7 240,88 пункта, немецкий DAX — на 0,66%, до 15 705,62 пункта.

По итогам новой сделки между компанией Microsoft и разработчиком игр Activision права на облачные сервисы уже существующих игр последнего, а также тех, что будут выпущены им в течение следующих 15 лет, были переданы французскому разработчику и издателю игр Ubisoft до того момента, когда Microsoft завершит приобретение Activision. Стоимость акций Ubisoft по итогам торгового дня выросла на 8,51%.

Инвесторы также ожидают выхода в среду отчета компании Nvidia на фоне того, как 21 августа аналитики HSBC повысили целевую стоимость акций компании.

Рынки продолжают ожидать выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле в пятницу, рассчитывая получить дополнительную информацию относительно дальнейших действий регулятора.