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2023
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Фондовые индексы Европы закрылись ростом на ряде факторов
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Основные фондовые индексы Европы завершили торги вторника ростом на ряде факторов, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,18%, до 7... ПРАЙМ, 22.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги вторника ростом на ряде факторов, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,18%, до 7 270,76 пункта, французский CAC 40 — на 0,59%, до 7 240,88 пункта, немецкий DAX — на 0,66%, до 15 705,62 пункта.
По итогам новой сделки между компанией Microsoft и разработчиком игр Activision права на облачные сервисы уже существующих игр последнего, а также тех, что будут выпущены им в течение следующих 15 лет, были переданы французскому разработчику и издателю игр Ubisoft до того момента, когда Microsoft завершит приобретение Activision. Стоимость акций Ubisoft по итогам торгового дня выросла на 8,51%.
Инвесторы также ожидают выхода в среду отчета компании Nvidia на фоне того, как 21 августа аналитики HSBC повысили целевую стоимость акций компании.
Рынки продолжают ожидать выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле в пятницу, рассчитывая получить дополнительную информацию относительно дальнейших действий регулятора.