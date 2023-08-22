МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Россия выступает за налаживание более плотного взаимодействия в рамках БРИКС по вопросу надежного и бесперебойного обеспечения мировых рынков продовольствием и энергоресурсами, заявил президент РФ Владимир Путин. Укрепление БРИКС доказало утрату позиций США на глобальном юге, пишет СМИ

"Россия выступает за налаживание более плотного взаимодействия в рамках БРИКС по вопросам надёжного и бесперебойного обеспечения мировых рынков энергетическими и продовольственными ресурсами", — сказал Путин в своем видеообращении к участникам делового форума БРИКС.

Он добавил, что Россия последовательно наращивает поставки топлива, сельхозпродукции и удобрений в государства Глобального Юга, вносит весомый вклад в укрепление общемировой продовольственной и энергетической безопасности, в решение острых гуманитарных проблем, в борьбу с голодом и бедностью в нуждающихся странах.

Президент России добавил, что страны БРИКС сотрудничают на принципах равноправия и партнерской поддержки, торговый оборот РФ с партнерами составил более 230 млрд долларов.

"Главное, мы сотрудничаем на принципах равноправия, партнёрской поддержки, уважения интересов друг друга, и в этом суть устремлённого в будущее стратегического курса нашего объединения, курса, отвечающего чаяниям основной части мирового сообщества, так называемого глобального большинства", — сказал Путин.

Он добавил, что за прошедшее десятилетие взаимные капиталовложения государств – членов БРИКС увеличились в шесть раз, их инвестиции в целом в глобальную экономику выросли в два раза, а совокупный экспорт достиг 20% от общемирового показателя.

"Что касается России, то наш торговый оборот с партнёрами по БРИКС прибавил 40,5% и составил рекордные более 230 миллиардов долларов, а в первом полугодии текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года он вырос на 35,6%, до 134,7 миллиарда долларов", — отметил Путин.

Более того, глава страны уточнил, что странам БРИКС приходится решать сложные комплексные задачи на фоне волатильности рынков, инфляционного давления, вызванного безответственными действиями ряда стран.

Владимир Путин подчеркнул, что в центре внимания форума находятся такие задачи, как обеспечение постпандемийного восстановления экономик государств БРИКС, повышение благосостояния граждан, модернизация промышленности и выстраивание эффективных транспортно-логистических цепочек, стимулирование справедливого трансфера технологий.

"Решать все эти сложные, комплексные задачи приходится на фоне всё более углубляющейся волатильности фондовых, валютных, энергетических, продовольственных рынков, в условиях значительного инфляционного давления, вызванного в том числе безответственными действиями ряда стран по проведению масштабной эмиссии для сглаживания издержек пандемии, что провоцирует накопление частного и государственного долга", — сказал глава государства.