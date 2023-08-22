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https://1prime.ru/state_regulation/20230822/841546658.html
Путин назвал дедолларизацию связей между членами БРИКС необратимой
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Президент РФ Владимир Путин назвал необратимым процесс дедолларизации хозяйственных связей между странами БРИКС, по словам российского лидера, доля доллара в экспортно-импортных... ПРАЙМ, 22.08.2023
экономика, новости, россия, путин, дедолларизация, брикс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал необратимым процесс дедолларизации хозяйственных связей между странами БРИКС, по словам российского лидера, доля доллара в экспортно-импортных операциях в рамках БРИКС снижается.
"Набирает силу объективный, необратимый процесс дедолларизации наших хозяйственных связей, предпринимаются усилия по отработке эффективных механизмов взаимных расчётов и валютно-финансового контроля. Как результат, доля доллара в экспортно-импортных операциях в рамках БРИКС снижается: в прошлом году она составила всего лишь 28,7%", — сказал Путин в своем видеообращении к участникам делового форума БРИКС.