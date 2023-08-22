МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал необратимым процесс дедолларизации хозяйственных связей между странами БРИКС, по словам российского лидера, доля доллара в экспортно-импортных операциях в рамках БРИКС снижается. Силуанов рассказал о работе БРИКС над заменой доллара в расчетах

"Набирает силу объективный, необратимый процесс дедолларизации наших хозяйственных связей, предпринимаются усилия по отработке эффективных механизмов взаимных расчётов и валютно-финансового контроля. Как результат, доля доллара в экспортно-импортных операциях в рамках БРИКС снижается: в прошлом году она составила всего лишь 28,7%", — сказал Путин в своем видеообращении к участникам делового форума БРИКС.