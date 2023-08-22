МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Власти РФ приняли решение о выплате дивидендов иностранцам без ограничений, при условии инвестирования ими средств в российскую экономику, сообщил министр финансов России Антон Силуанов. Путин рассказал, сколько семей смогут улучшить жилье

Выступая на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам, Силуанов напомнил, что финансовый суверенитет — это, безусловно, не самоизоляция.

"Мы приветствуем иностранные инвестиции, работаем над повышением привлекательности нашего рынка. Для этого в августе текущего года принято решение о выплате без ограничений дивидендов иностранцам, которые вкладывают деньги в российскую экономику в настоящее время", — сказал министр.

Он пояснил, что все объемы вложений, которые будут осуществлять в текущем году и позже, могут быть выведены в виде дивидендов в объеме инвестиций, произведенных в российскую экономику. "Мы открыты для работы на нашем рынке иностранных инвесторов. У нас неплохой рынок, можно зарабатывать хорошие деньги на инвестициях", — подчеркнул Силуанов.

В апреле директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков сообщал, что министерство изучает технические аспекты администрирования средств иностранных инвесторов, которые вышли на российский рынок после февраля 2022 года, для либерализации их вывода.

Ранее в конце марта первый вице-премьер России Андрей Белоусов назвал справедливой идею снять ограничения для иностранных инвесторов на уплату дивидендов и даже на вывод инвестиций, если они продолжали вложения в экономику РФ после введения масштабных санкций Запада.

При этом в середине марта Белоусов уже говорил, что есть предложение существенно ослабить ограничения для инвесторов, которые вышли на российский рынок после февраля 2022 года. Он тогда отмечал, что и сейчас никто не запрещает компаниям выплату дивидендов, однако средства, выплаченные иностранным акционерам, аккумулируются на счетах типа "С".