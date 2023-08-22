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https://1prime.ru/state_regulation/20230822/841546749.html
Путин пригласил бизнес стран БРИКС принять участие в ВЭФ
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Президент России Владимир Путин пригласил бизнес стран БРИКС принять участие в Восточном экономическом форуме, который стартует 10 сентября. "Хочу выразить уверенность, что... ПРАЙМ, 22.08.2023
экономика, новости, путин, россия, брикс, вэф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пригласил бизнес стран БРИКС принять участие в Восточном экономическом форуме, который стартует 10 сентября.
"Хочу выразить уверенность, что Деловой форум и Деловой совет БРИКС продолжат свою созидательную работу, направленную на углубление контактов между предпринимательскими кругами стран "пятёрки", на совместную реализацию новых взаимовыгодных проектов", — сказал он.
"И в заключение хотел бы пригласить представителей деловых кругов наших государств приехать на Восточный экономический форум в Россию, который состоится 10-13 сентября в городе Владивостоке, где по традиции будут обсуждаться вопросы, представляющие интерес в том числе и для бизнес-сообщества стран БРИКС", — заявил глава государства.