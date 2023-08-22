МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пригласил бизнес стран БРИКС принять участие в Восточном экономическом форуме, который стартует 10 сентября. Путин назвал дедолларизацию связей между членами БРИКС необратимой

"Хочу выразить уверенность, что Деловой форум и Деловой совет БРИКС продолжат свою созидательную работу, направленную на углубление контактов между предпринимательскими кругами стран "пятёрки", на совместную реализацию новых взаимовыгодных проектов", — сказал он.

"И в заключение хотел бы пригласить представителей деловых кругов наших государств приехать на Восточный экономический форум в Россию, который состоится 10-13 сентября в городе Владивостоке, где по традиции будут обсуждаться вопросы, представляющие интерес в том числе и для бизнес-сообщества стран БРИКС", — заявил глава государства.