МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Накопления российских граждан на финансовом рынке составляют порядка 56 триллионов рублей, сообщил первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. ЦБ продлил полномочия финансового омбудсмена Воронина

"Если говорить о финансовом рынке, который должен обеспечить инвестиционным ресурсом экономику, то здесь надо остановиться на том, что после ухода иностранных инвесторов мы опираемся на внутреннего инвестора. Большую роль придаем розничному инвестору", — сказал он, выступая на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам при президенте РФ.

"Если посмотреть на все накопления граждан, которые есть сегодня на финансовом рынке, то это порядка 56 триллионов рублей. Вроде бы ресурс большой, но проблема заключается в том, что значимая часть этого ресурса вложена в краткосрочные инструменты. Только 36% от этого объема можно считать долгосрочными ресурсами", — добавил он.

Чистюхин подчеркнул, что Банк России совместно с Минфином предпринимают меры, которые должны сдвинуть инвестиционные предпочтения граждан к более долгосрочному инвестированию.

"Если, предположим, эти 36% превратить хотя бы в 50%, то тогда это дало бы нам дополнительно долгосрочный ресурс более 7 триллионов рублей, что, конечно, очень значимая сумма", — отметил он.