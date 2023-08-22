МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Минфин рассчитывает, что к программе долгосрочных сбережений в ближайшее время присоединится 2 миллиона человек, сообщил министр финансов России Антон Силуанов. Минфин возобновит аукционы по размещению ОФЗ серий

"Программа долгосрочных сбережений… будет интересна для граждан тем, что будет, с одной стороны, и софинансирование государством этих долгосрочных сбережений, а, с другой стороны, и налоговые преференции при участии в этой программе. Мы планируем привлечь в ближайшее время 2 миллиона человек в эту программу", — сказал он, выступая на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам при президенте РФ.

По словам министра, согласно оценкам, программа позволит привлечь 300 миллиардов рублей. "Средства граждан будут застрахованы", — подчеркнул Силуанов.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон о запуске с 1 января 2024 года программы долгосрочных сбережений граждан. Программа долгосрочных сбережений позволит людям получить дополнительный доход в будущем и создать для себя так называемую финансовую подушку безопасности, пояснял премьер-министр Михаил Мишустин. Это создаст дополнительный стимул для роста сбережений граждан и, соответственно, длинных денег в экономике, отмечал Силуанов.

Участие в программе долгосрочных сбережений будет добровольным. Для этого необходимо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) минимум на 15 лет. Допускается заключение договоров с разными НПФ. Граждане будут формировать долгосрочные сбережения самостоятельно за счет собственных взносов и ранее сформированных пенсионных накоплений. Кроме того, вносить средства в рамках программы сможет и работодатель. Долгосрочные сбережения будут застрахованы по аналогии с банковскими вкладами, но на вдвое большую сумму — 2,8 миллиона рублей.