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Минфин привлечет в экономику дополнительные средства в 2024 году
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Минфин РФ планирует привлечь в экономику в следующем году дополнительно 1,3 триллиона рублей, сообщил министр финансов Антон Силуанов. "Все те меры, которые мы принимаем для... ПРАЙМ, 22.08.2023
финансы, экономика, новости, россия, минфин, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Минфин РФ планирует привлечь в экономику в следующем году дополнительно 1,3 триллиона рублей, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
"Все те меры, которые мы принимаем для обеспечения финансового суверенитета, развития финансовой системы, привлечения инвестиций в экономику, должны давать результаты. Мы рассчитываем, что привлечение новых инвестиций в экономику в 2024 году составит дополнительно более 1 триллиона рублей, если точнее, то 1,3 триллиона рублей", — сказал министр, выступая на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам при президенте РФ.
Он также добавил, что министерство планирует увеличить капитализацию российского рынка в следующем году на 2 процентных пункта, доведя ее до уровня более 26% ВВП.
"Мы планируем привлечь при первичном размещении акций во втором полугодии текущего года около 10 миллиардов рублей, в следующем году — более 30 миллиардов рублей. Деньги, может быть, незначительные, но это первые шаги после перерыва выпуска акций для привлечения капитала", — также отметил министр.