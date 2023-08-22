МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Минфин РФ планирует привлечь в экономику в следующем году дополнительно 1,3 триллиона рублей, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Путин заявил о необходимости проактивной политики

"Все те меры, которые мы принимаем для обеспечения финансового суверенитета, развития финансовой системы, привлечения инвестиций в экономику, должны давать результаты. Мы рассчитываем, что привлечение новых инвестиций в экономику в 2024 году составит дополнительно более 1 триллиона рублей, если точнее, то 1,3 триллиона рублей", — сказал министр, выступая на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам при президенте РФ.

Он также добавил, что министерство планирует увеличить капитализацию российского рынка в следующем году на 2 процентных пункта, доведя ее до уровня более 26% ВВП.

"Мы планируем привлечь при первичном размещении акций во втором полугодии текущего года около 10 миллиардов рублей, в следующем году — более 30 миллиардов рублей. Деньги, может быть, незначительные, но это первые шаги после перерыва выпуска акций для привлечения капитала", — также отметил министр.