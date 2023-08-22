ДОХА, 22 авг — ПРАЙМ. Созданная в Африке зона свободной торговли к 2030 году охватит 1,7 миллиарда человек, аккумулировав около семи триллионов долларов, заявил президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса на сессии диалога лидеров в рамках стартовавшего в Йоханнесбурге саммита БРИКС.

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"Зона свободной торговли на Африканском континенте создает единый рынок, который, как ожидается, вырастет до 1,7 миллиарда человек и около семи триллионов долларов в потребительском и деловом секторах к 2030 году", — рассказал Рамафоса.

По его словам, успех свободной торговли на континенте зависит от массивного вливания инвестиций в развитие инфраструктуры.

"Мы нуждаемся в мобилизации существенного финансирования, которое необходимо для создания дорог, портов, железных дорог, телекоммуникационных сетей, чтобы развить торговлю", — добавил он.

Во вторник в Южной Африке стартовал 15-й саммит БРИКС, который будет проходить до 24 августа.

Россию на встречах представляет глава МИД Сергей Лавров, президент РФ Владимир Путин принял участие в саммите в видеоформате.