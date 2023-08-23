МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Правительство России на заседании в среду обсудит исполнение федерального бюджета за первое полугодие 2023 года, сообщает пресс-служба кабмина. Правительство выдвинуло главу ВТБ кандидатом в совет директоров ОСК

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: об исполнении федерального бюджета за первое полугодие 2023 года", — говорится в сообщении.

Согласно предварительной оценке Минфина РФ, данной в начале июля, федеральный бюджет в первом полугодии был исполнен с дефицитом в 2,595 триллиона рублей. Объем поступивших доходов за январь-июнь составил 12,381 триллиона рублей, что на 12% ниже показателя за аналогичный период 2022 года (в июне 2023 года +29,8% год к году). Объем расходов федерального бюджета за этот период составил 14,976 триллиона рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 19%.

В августе Федеральное казначейство улучшило оценку дефицита бюджета РФ за первое полугодие. Так, по данным Казначейства, дефицит бюджета составил 2,35 триллиона рублей. Объем доходов бюджета составил 12,382 триллиона рублей, а объем расходов — 14,732 триллиона рублей.

Согласно закону о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, доходы бюджета России в 2023 году запланированы на уровне 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы — 29,056 триллиона рублей (19,4% ВВП). Дефицит на текущий год запланирован на уровне 2,925 триллиона рублей, или 2% ВВП. Однако в конце июля министр финансов Антон Силуанов сообщил, что дефицит бюджета РФ по итогам 2023 года может составить 2-2,5% ВВП.

Также правительство в среду обсудит сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности до 2030 года и на период до 2035 года.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности Российской Федерации до 2030 года и на период до 2035 года", — говорится в сообщении.

В мае премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минэкономразвития до 20 июля внести в правительство проект сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности до 2024 года и до 2035 года. Премьер также поручил ведомствам при подготовке предложений по реализации национальных проектов предусмотреть включение в них показателей, связанных с интенсивным развитием отраслей промышленности.