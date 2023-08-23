МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Экспорт Германии в страны, не входящие в ЕС, в июле снизился на 2,9% по сравнению с июнем с учетом календарной и сезонной корректировки, сообщило в среду Федеральное статистическое управление ФРГ (Destatis). Германия снова стала "больным пациентом" Европы, пишет Economist

"Экспорт Германии в страны, которые не входят в Европейский союз (третьи страны), упал на 2,9% в июле 2023 года по сравнению с июнем 2023 года после календарной и сезонной корректировки… По предварительным данным, в июле туда было экспортировано товаров на сумму 59 миллиардов евро с учетом календарной и сезонной корректировки", — говорится в сообщении ведомства.

Среди стран за пределами ЕС наибольший объем экспорта Германии в июле пришелся на США (13,7 миллиарда евро), Китай (8,3 миллиарда евро) и Великобританию (6,1 миллиарда евро).

При этом за год экспорт в США и Великобританию вырос, а в Китай — снизился на 6,2%.

Экспорт Германии в Россию упал за год на 30,9%, с 1 миллиарда до 700 миллионов евро.

"В июле 2023 года Россия заняла 16-е место среди важнейших направлений немецкого экспорта в страны за пределами ЕС. В феврале 2022 года… Россия занимала 5-е место", — пишет статбюро.

При этом самый большой рост экспорта за год из топ-10 торговых партнеров Германии был зафиксирован в отношениях с Индией (+30%).