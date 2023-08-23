МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Эксперты прогнозируют рост рынка наружной рекламы в 2023 году на 20%, по данным AdMetrix в прошлом году увеличение объемов региональной наружной рекламы, по сравнению с предыдущим годом составило 9 процентов. Блогеров предложили штрафовать за рекламу товаров из недружественных стран

"Интерес к наружной рекламе в российских городах подтверждает динамика ее роста. Так, в 2022 году увеличение объемов региональной наружной рекламы, по сравнению с предыдущим годом, поданным AdMetrix, составило 9%. По экспертным оценкам Russ, в 2023 году он приблизится к показателю в 20 процентов",- отмечается в пресс-релизе крупнейшего оператора наружной рекламы Группа Russ.

Эксперты рынка "наружки" считают, что причины увеличения рынка рекламы в регионах напрямую связаны с ростом экономики, развитием малого и среднего бизнеса, а также с развитием внутреннего туризма.

Кроме того, с уходом ряда зарубежных интернет-платформ рекламодатели обратили внимание на классический канал наружной рекламы, который стал более технологичным и удобным для использования — как при помощи автоматизированной закупки рекламного инвентаря, так и благодаря повышению прозрачности измерений.

Подтверждая интерес к наружке в регионах, Russ отмечает, что если в 2021 году компания в регионах была представлена 43 цифровыми экранами, то в прошлом году их количество выросло до 398, а на сегодняшний день — до 570.