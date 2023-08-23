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Президент ЮАР призвал БРИКС продвигать интересы Глобального Юга
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. Государства-члены БРИКС должны продвигать интересы Глобального Юга, заявил в ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса. "Страны БРИКС должны продвигать интересы "Глобального... ПРАЙМ, 23.08.2023
экономика, новости, юар, брикс, глобальный юг
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ЙОХАННЕСБУРГ, 23 авг — ПРАЙМ. Государства-члены БРИКС должны продвигать интересы Глобального Юга, заявил в ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса.
"Страны БРИКС должны продвигать интересы "Глобального Юга" и призывать промышленно развитые страны соблюдать свои обязательства по поддержке действий в сфере климата путем развития экономического кризиса", — сказал он.
По словам Рамафосы, глобальная финансовая система сейчас используется как инструмент геополитического противостояния.
Он отметил, что страны БРИКС продолжат обсуждать меры по использованию нацвалют в торговле и инвестициях.
"Мы продолжим обсуждение практических мер для упрощения торговли и потока инвестиций путем увеличения использования национальных валют", — сказал он и добавил, что в дальнейшем должны пройти обсуждения по этому вопросу, в частности между министрами финансов стран БРИКС.
Накануне в ЮАР открылся трехдневный саммит БРИКС — лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики вместе с представителями десятков стран обсуждают вопрос о расширении группы и принятии в ее ряды новых членов.
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