ЙОХАННЕСБУРГ, 23 авг — ПРАЙМ. Государства-члены БРИКС должны продвигать интересы Глобального Юга, заявил в ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса. Президент Бразилии отметил важность национальных валют в БРИКС

"Страны БРИКС должны продвигать интересы "Глобального Юга" и призывать промышленно развитые страны соблюдать свои обязательства по поддержке действий в сфере климата путем развития экономического кризиса", — сказал он.

По словам Рамафосы, глобальная финансовая система сейчас используется как инструмент геополитического противостояния.

Он отметил, что страны БРИКС продолжат обсуждать меры по использованию нацвалют в торговле и инвестициях.

"Мы продолжим обсуждение практических мер для упрощения торговли и потока инвестиций путем увеличения использования национальных валют", — сказал он и добавил, что в дальнейшем должны пройти обсуждения по этому вопросу, в частности между министрами финансов стран БРИКС.

Накануне в ЮАР открылся трехдневный саммит БРИКС — лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики вместе с представителями десятков стран обсуждают вопрос о расширении группы и принятии в ее ряды новых членов.

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