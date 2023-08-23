МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Россия, являясь председателем в БРИКС в 2024 году, намерена провести саммит организации в октябре будущего года в Казани, сообщил президент РФ Владимир Путин. Пятерка БРИКС утвердилась на мировой арене, заявил Путин

"В следующем году председательство в БРИКС перейдет к России… Мы планируем порядка 200 политических, экономических и общественных мероприятий, в которых примут участие свыше десятка российских городов. При этом встречу БРИКС на высшем уровне мы намечаем провести в октябре 2024 года в городе Казани", — сказал он в ходе заседания лидеров стран БРИКС в расширенном составе.

По его словам, конкретные даты будут согласованы по дипломатическим каналам.