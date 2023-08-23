2023-08-23T13:13:00+03:00
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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230823/841552440.html
Россия намерена провести саммит БРИКС в 2024 году в Казани
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. Россия, являясь председателем в БРИКС в 2024 году, намерена провести саммит организации в октябре будущего года в Казани, сообщил президент РФ Владимир Путин. "В следующем году... ПРАЙМ, 23.08.2023
экономика, новости, россия, казань, брикс, саммит брикс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Россия, являясь председателем в БРИКС в 2024 году, намерена провести саммит организации в октябре будущего года в Казани, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"В следующем году председательство в БРИКС перейдет к России… Мы планируем порядка 200 политических, экономических и общественных мероприятий, в которых примут участие свыше десятка российских городов. При этом встречу БРИКС на высшем уровне мы намечаем провести в октябре 2024 года в городе Казани", — сказал он в ходе заседания лидеров стран БРИКС в расширенном составе.
По его словам, конкретные даты будут согласованы по дипломатическим каналам.