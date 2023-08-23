МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. БРИКС утвердилась на мировой арене, защищая мнение мирового большинства, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите организации. Путин призвал страны БРИКС расширять расчеты в нацвалютах

"Наша "пятерка" по праву утвердилась на глобальной арене в качестве авторитетной структуры", — сказал Путин на заседании лидеров стран БРИКС в расширенном составе и добавил, что положение организации постоянно укрепляется, а ее курс отвечает чаяниям основной части международного сообщества — "так называемого мирового большинства".

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.