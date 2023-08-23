2023-08-23T13:31:24+03:00
2023-08-23T13:31:24+03:00
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Пятерка БРИКС утвердилась на мировой арене, заявил Путин
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. БРИКС утвердилась на мировой арене, защищая мнение мирового большинства, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите организации. "Наша "пятерка" по... ПРАЙМ, 23.08.2023
экономика, новости, брикс, россия, владимир путин, мировая экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. БРИКС утвердилась на мировой арене, защищая мнение мирового большинства, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите организации.
"Наша "пятерка" по праву утвердилась на глобальной арене в качестве авторитетной структуры", — сказал Путин на заседании лидеров стран БРИКС в расширенном составе и добавил, что положение организации постоянно укрепляется, а ее курс отвечает чаяниям основной части международного сообщества — "так называемого мирового большинства".
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.