НЬЮ-ДЕЛИ, 23 авг — ПРАЙМ. Нью-Дели поддерживает расширение БРИКС, заявил в ходе саммита лидеров организации в Йоханнесбурге премьер-министр Индии Нарендра Моди. Путин призвал страны БРИКС расширять расчеты в нацвалютах

"Индия полностью поддерживает расширение членства в БРИКС, и мы приветствуем продвижение вперед в этом направлении… Во время председательства Индии мы определили БРИКС как группу, вырабатывающую гибкие, инклюзивные и коллективные решения. Семь лет спустя мы можем сказать, что БРИКС будет разрушать барьеры, оживлять экономику, стимулировать инновации, создавать возможности и формировать будущее. Вместе со всеми партнерами по БРИКС мы продолжим активно способствовать приданию этому новому определению смысла", — сказал он.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.