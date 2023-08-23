2023-08-23T13:52:21+03:00
2023-08-23T13:52:21+03:00
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2023
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Индия поддержала расширение БРИКС
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. Нью-Дели поддерживает расширение БРИКС, заявил в ходе саммита лидеров организации в Йоханнесбурге премьер-министр Индии Нарендра Моди. "Индия полностью поддерживает расширение... ПРАЙМ, 23.08.2023
экономика, новости, индия, брикс, расширение брикс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 авг — ПРАЙМ. Нью-Дели поддерживает расширение БРИКС, заявил в ходе саммита лидеров организации в Йоханнесбурге премьер-министр Индии Нарендра Моди.
"Индия полностью поддерживает расширение членства в БРИКС, и мы приветствуем продвижение вперед в этом направлении… Во время председательства Индии мы определили БРИКС как группу, вырабатывающую гибкие, инклюзивные и коллективные решения. Семь лет спустя мы можем сказать, что БРИКС будет разрушать барьеры, оживлять экономику, стимулировать инновации, создавать возможности и формировать будущее. Вместе со всеми партнерами по БРИКС мы продолжим активно способствовать приданию этому новому определению смысла", — сказал он.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.