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https://1prime.ru/state_regulation/20230823/841553459.html
Президент ЮАР назвал преимущества расширения БРИКС
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. Вхождение новых государств в состав БРИКС поможет ей усилить свои позиции, заявил, выступая на саммите организации, президент ЮАР Сирил Рамафоса. "Члены БРИКС поддерживают ее... ПРАЙМ, 23.08.2023
экономика, новости, юар, брикс, расширение брикс
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ДОХА, 23 авг — ПРАЙМ. Вхождение новых государств в состав БРИКС поможет ей усилить свои позиции, заявил, выступая на саммите организации, президент ЮАР Сирил Рамафоса.
"Члены БРИКС поддерживают ее расширение, потому что благодаря ему БРИКС может усилить свои позиции", — сказал он и отметил, что решение участников о принятии в группу новых членов будет объявлено позднее во время саммита.