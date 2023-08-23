ДОХА, 23 авг — ПРАЙМ. Вхождение новых государств в состав БРИКС поможет ей усилить свои позиции, заявил, выступая на саммите организации, президент ЮАР Сирил Рамафоса. Индия поддержала расширение БРИКС

"Члены БРИКС поддерживают ее расширение, потому что благодаря ему БРИКС может усилить свои позиции", — сказал он и отметил, что решение участников о принятии в группу новых членов будет объявлено позднее во время саммита.