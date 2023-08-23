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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230823/841553556.html
Минфин разместил ОФЗ на 7,4 миллиарда рублей после недельного перерыва
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Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26241 с погашением в ноябре 2032 года на 7,363 миллиарда... ПРАЙМ, 23.08.2023
экономика, новости, россия, минфин, офз серии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26241 с погашением в ноябре 2032 года на 7,363 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 25,782 миллиарда, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 91,19% от номинала, средневзвешенная цена — 91,2499% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 11,34% годовых, средневзвешенная доходность — 11,33% годовых.
Минфин РФ позднее в среду предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26238 с погашением в мае 2041 года и ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52005 с погашением в мае 2033 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.