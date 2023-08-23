МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26241 с погашением в ноябре 2032 года на 7,363 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 25,782 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Минфин привлечет в экономику дополнительные средства в 2024 году

Цена отсечения составила 91,19% от номинала, средневзвешенная цена — 91,2499% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 11,34% годовых, средневзвешенная доходность — 11,33% годовых.

Минфин РФ позднее в среду предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26238 с погашением в мае 2041 года и ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52005 с погашением в мае 2033 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.