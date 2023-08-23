ПЕКИН, 23 авг — ПРАЙМ. Китай готов сотрудничать со всеми сторонами для создания механизма устойчивого промышленного обмена и сотрудничества в странах БРИКС, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин на саммите объединения в Йоханнесбурге. Си Цзиньпин призвал БРИКС выступить против экономического принуждения

"Китай готов работать со всеми сторонами над созданием механизма устойчивого промышленного обмена и сотрудничества БРИКС", — заявил Си Цзиньпин.

Он также отметил, что Пекин готов предоставить платформу для сотрудничества по различным проектам для реализации Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, там присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.

В МИД ЮАР также ранее сообщили, что официально заявки на присоединение к БРИКС подали 23 страны (в том числе Иран, подавший заявку на членство 27 июня 2022 года), еще ряд государств выражали свою заинтересованность на неофициальном уровне – всего на саммит ЮАР пригласила 67 стран "глобального Юга" и Африки. В последние годы по традиции председательствующая в БРИКС страна приглашает на встречу в верхах не только лидеров "пятерки", но и представителей других государств для дискуссий в формате БРИКС+.