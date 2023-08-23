МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Ситуация с ценами по большинству социально значимых товаров в России сейчас нормальная, дешевеет "борщевой набор", сообщил журналистам статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Стенд Минпромторга России

Минпромторг разработал проект для покупки активов уходящего ритейла

"Минпромторг России постоянно мониторит цены на социально значимые товары. Вчера на рабочее совещание, посвященное анализу цен на продовольствие в стране, пригласили в первую очередь все регионы, а также торговые и отраслевые ассоциации, коллег из Минсельхоза России, ФАС России и Росстата… Все регионы отчитались и подтвердили, что в целом по состоянию на 14 августа 2023 года по большинству социально значимых товаров ситуация нормальная", — заявил он.

По словам Евтухова, новый урожай плодоовощной группы хороший, "поэтому цена на традиционно подорожавший в июле "борщевой набор" уже в начале августа начала снижаться". Так, вторую неделю дешевеют все его компоненты: капуста, морковь, лук, а лидер по темпам снижения — картофель.

"Кроме того, коллеги из Минсельхоза, а также представители отраслевых ассоциаций, приглашенные на совещание, отметили, что, по их расчетам, в сентябре также ожидается и снижение цен на мясо — в связи с окончанием так называемого шашлычного сезона", — добавил он.

Замглавы также напомнил, что, по данным Росстата, на неделе с 8 по 14 августа 2023 года в сегменте продовольственных товаров цены почти не изменились, при этом по ряду социально значимых товаров есть ощутимое снижение. В то же время ускорилось и снижение цен на молочную продукцию, подешевела мука.