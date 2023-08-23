МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Ситуация с ценами по большинству социально значимых товаров в России сейчас нормальная, дешевеет "борщевой набор", сообщил журналистам статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Минпромторг разработал проект для покупки активов уходящего ритейла

"Минпромторг России постоянно мониторит цены на социально значимые товары. Вчера на рабочее совещание, посвященное анализу цен на продовольствие в стране, пригласили в первую очередь все регионы, а также торговые и отраслевые ассоциации, коллег из Минсельхоза России, ФАС России и Росстата… Все регионы отчитались и подтвердили, что в целом по состоянию на 14 августа 2023 года по большинству социально значимых товаров ситуация нормальная", — заявил он.

По словам Евтухова, новый урожай плодоовощной группы хороший, "поэтому цена на традиционно подорожавший в июле "борщевой набор" уже в начале августа начала снижаться". Так, вторую неделю дешевеют все его компоненты: капуста, морковь, лук, а лидер по темпам снижения — картофель.

"Кроме того, коллеги из Минсельхоза, а также представители отраслевых ассоциаций, приглашенные на совещание, отметили, что, по их расчетам, в сентябре также ожидается и снижение цен на мясо — в связи с окончанием так называемого шашлычного сезона", — добавил он.

Замглавы также напомнил, что, по данным Росстата, на неделе с 8 по 14 августа 2023 года в сегменте продовольственных товаров цены почти не изменились, при этом по ряду социально значимых товаров есть ощутимое снижение. В то же время ускорилось и снижение цен на молочную продукцию, подешевела мука.