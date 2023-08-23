МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ перераспределит между субъектами Дальневосточного федерального округа (ДФО) более 6 миллиардов рублей, средства пойдут на строительство дорог, инженерных сетей, социальных объектов и жилых домов, заявил в ходе заседания кабмина премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин поручил предусмотреть субсидии на авиаперевозки в ДФО

Он также отметил, что президент России Владимир Путин определил основной задачей сделать макрорегион ДФО современным, притягательным для учебы, работы и ведения бизнеса.

"Правительство сформировало для этого целый комплекс мероприятий и соответствующих механизмов и инструментов. Наиболее действенный из них — это планы социального развития роста, которые были запущены по инициативе главы государства. Сегодня на их реализацию мы перераспределим между субъектами округа более 6 миллиардов рублей. Большую часть из них направим на строительство дорог, инженерных сетей, коммуникаций для ряда предприятий, социальных объектов для жилых домов. Но и в том числе тех, что возводятся по программе "Дальневосточный квартал", — сказал он.

Кроме того, Мишустин отметил необходимость обеспечения максимально эффективного расходования средств. По его мнению, это "глобальная задача для всех проектов". Значимые инфраструктурные проекты должны быть востребованы и вносить дополнительный вклад в развитие экономики Дальнего Востока, подчеркнул премьер.