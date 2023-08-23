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Минпромторг намерен восстановить объем экспортных поставок
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Минпромторг РФ намерен в ближайшие годы восстановить объем экспортных поставок, в 2030 году они могут достичь почти 150 миллиардов долларов, сообщил вице-премьер — глава... ПРАЙМ, 23.08.2023
бизнес, экономика, новости, россия, минпромторг, экспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Минпромторг РФ намерен в ближайшие годы восстановить объем экспортных поставок, в 2030 году они могут достичь почти 150 миллиардов долларов, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Несмотря на текущий спад, который вызван текущими ограничениями, ставим себе задачу в ближайшие годы последовательно восстанавливать объемы отгрузок нашим иностранным партнёрам. А в 2030 году в части индустриального экспорта максимально приблизиться к планке 150 миллиардов долларов. Для этого продолжим поддержку переориентации товарных потоков в направлении Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки", — сказал он, представляя стратегию обрабатывающей промышленности РФ до 2035 года на заседании кабина.
Мантуров также подчеркнул, что Минпромторг будет активно содействовать открытию индустриальных зон в России на зарубежных рынках. "Президент в начале месяца поддержал продление ключевых программ стимулирования экспорта после 2024 года. Это послужит весомым подспорьем для проектов технологического суверенитета, которые ориентированы не только на внутренний рынок, но и на внешний", — добавил вице-премьер.