МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Минпромторг РФ намерен в ближайшие годы восстановить объем экспортных поставок, в 2030 году они могут достичь почти 150 миллиардов долларов, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Мишустин отметил адаптацию российских компаний к новым условиям

"Несмотря на текущий спад, который вызван текущими ограничениями, ставим себе задачу в ближайшие годы последовательно восстанавливать объемы отгрузок нашим иностранным партнёрам. А в 2030 году в части индустриального экспорта максимально приблизиться к планке 150 миллиардов долларов. Для этого продолжим поддержку переориентации товарных потоков в направлении Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки", — сказал он, представляя стратегию обрабатывающей промышленности РФ до 2035 года на заседании кабина.

Мантуров также подчеркнул, что Минпромторг будет активно содействовать открытию индустриальных зон в России на зарубежных рынках. "Президент в начале месяца поддержал продление ключевых программ стимулирования экспорта после 2024 года. Это послужит весомым подспорьем для проектов технологического суверенитета, которые ориентированы не только на внутренний рынок, но и на внешний", — добавил вице-премьер.