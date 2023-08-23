2023-08-23T16:29:28+03:00
2023-08-23T16:29:28+03:00
2023-08-23T16:29:28+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230823/841555130.html
В Минпромторге предрекли темпы развития российской электроники до 2035 года
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Доля отечественной продукции на российском рынке электроники до 2035 года по выручке составит не менее 75%, такой показатель обозначен в стратегии развития обрабатывающей... ПРАЙМ, 23.08.2023
экономика, технологии, промышленность, новости, россия, минпромторг, электроника
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Доля отечественной продукции на российском рынке электроники до 2035 года по выручке составит не менее 75%, такой показатель обозначен в стратегии развития обрабатывающей промышленности до 2035 года, сообщили РИА Новости в Минпромторге.
Ранее в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил обновленную стратегию развития обрабатывающей промышленности, поручив уточнить финансирование по станкостроению.
"Доля российской радиоэлектронной продукции в общем объеме внутреннего рынка электроники (по выручке) до 2024 года — не менее 27 процентов, до 2030 года — не менее 70 процентов, до 2035 года — не менее 75 процентов", — отметили в министерстве.