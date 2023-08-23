МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Доля отечественной продукции на российском рынке электроники до 2035 года по выручке составит не менее 75%, такой показатель обозначен в стратегии развития обрабатывающей промышленности до 2035 года, сообщили РИА Новости в Минпромторге. В Минпромторге отметили рост оборота российского общепита

Ранее в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил обновленную стратегию развития обрабатывающей промышленности, поручив уточнить финансирование по станкостроению.

"Доля российской радиоэлектронной продукции в общем объеме внутреннего рынка электроники (по выручке) до 2024 года — не менее 27 процентов, до 2030 года — не менее 70 процентов, до 2035 года — не менее 75 процентов", — отметили в министерстве.