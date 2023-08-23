МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Оттава вводит санкции против четырех физических и 29 юридических лиц в России, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Антироссийские санкции Запада нанесли Европе смертельный удар, пишут СМИ

"Сегодня Канада объявляет дополнительные санкции в отношении четырех физических лиц и 29 структур в военном, промышленном, финансовом и ядерном секторах России", — сообщил он и добавил, что принимаемые меры призваны убедить Москву покинуть всю территорию Украины.