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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230823/841555267.html
Канада ввела санкции против 29 организаций в России
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. Оттава вводит санкции против четырех физических и 29 юридических лиц в России, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. "Сегодня Канада объявляет дополнительные санкции в... ПРАЙМ, 23.08.2023
экономика, новости, россия, санкции против рф, канада
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Оттава вводит санкции против четырех физических и 29 юридических лиц в России, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
"Сегодня Канада объявляет дополнительные санкции в отношении четырех физических лиц и 29 структур в военном, промышленном, финансовом и ядерном секторах России", — сообщил он и добавил, что принимаемые меры призваны убедить Москву покинуть всю территорию Украины.