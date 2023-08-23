МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду растут после выхода макростатистики из США по недвижимости, следует из данных торгов. Американцы купили больше новостроек в июле по сравнению с июнем

По состоянию на 17.42 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,16%, до 34 343,61 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,24%, до 13 673,31 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,68%, до 4 417,44 пункта.

Продажи новых домов в США в июле выросли на 4,4% по сравнению с пересмотренным показателем июня — до 714 тысяч. Прогноз составлял 704 тысячи.

Внимание трейдеров также обращено к технологическому сектору, в частности к компании Nvidia, которая опубликует результаты за второй квартал в среду после закрытия торгов в США. Акции Nvidia дорожают на 1,9%.

При этом сдерживает рост индексов падение акций некоторых компаний после выхода финотчетностей. Акции Foot Locker падают в цене на 34,6%, компания во втором квартале сократила выручку и получила чистый убыток после прибыли ранее, а также ухудшила финпрогноз по продажам на год. Бумаги Peloton теряют в цене 22,6%, разводненный убыток компании на акцию за четвертый квартал оказался хуже ожиданий, а прогноз по выручке на первый квартал оказался хуже ожиданий рынка.

Важным событием недели остается выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле. Трейдеры рассчитывают получить дополнительную информацию о возможных действиях регулятора относительно ключевой ставки.