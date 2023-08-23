ТЕЛЬ-АВИВ, 23 авг — ПРАЙМ. Министр энергетики и инфраструктуры Израиля Исраэль Кац в среду сообщил о решении увеличить поставки израильского природного газа из месторождения "Тамар" в Египет. Биржевые цены на газ в Европе снижаются на 8,5 процента

"Я только что подписал разрешение на увеличение экспорта газа в Египет из месторождения Тамар в соответствии с рекомендацией (директора топливного управления при министерстве) Хена Бар-Йосефа, курирующего в министерстве вопросы нефти, и после того, как мы убедились, что поставки газа (в необходимом количестве) для израильской экономики гарантированы", — написал Кац в социальной сети X (бывший Twitter).

По словам министра, этот шаг увеличит доходы государства и укрепит политические отношения между Израилем и Египтом.

В конце июля израильское экономическое издание Globes сообщило, что на состоявшейся недавно встрече главы военной разведки Египта Аббаса Камаля с главой совета национальной безопасности Израиля Цахи Анегби египетская сторона озвучила просьбу об увеличении поставок израильского газа в североафриканскую страну.

Каир, покупающий израильский газ с 2020 года, использует его как для собственных нужд, так и для транспортировки в Европу после его сжижения на своих заводах.

За последние 15 лет в исключительной экономической зоне Израиля в Восточном Средиземноморье было открыто несколько крупных газовых месторождений. Крупнейшим месторождением считается "Левиафан", запасы которого оцениваются в 600 миллиардов кубометров. Вторым по величине является месторождение "Тамар" объемом в 300 миллиардов кубометров, а третьим — газовое месторождение "Кариш-Танин", запасы которого оцениваются в 100 миллиардов кубометров. В мае министерство энергетики Израиля впервые за последние восемь лет официально объявило об открытии нового месторождения природного газа. Объемы нового месторождения под названием "Катлан" оцениваются в 68 миллиардов кубометров.

Израильское руководство сохраняет ограничения на объемы экспорта природного газа в третьи страны, чтобы обеспечить его достаточное количество на внутреннем рынке в будущем. В 2022 году энергетические компании Израиля добыли 21,3 миллиарда кубометров природного газа, из которых лишь 9,2 миллиарда кубометров было экспортировано. Экспорт осуществлялся в Египет и Иорданию.