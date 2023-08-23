МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота в среду вечером поднимается примерно на 1%, в то время как доходность гособлигаций США сокращается, на торги влияет и ожидание комментариев главы Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торговых площадок. Запасы нефти в США за неделю снизились сильнее прогноза

По состоянию на 19.03 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 19,35 доллара, или на 1,13%, до 1 947,65 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 3,87% — до 24,358 доллара за унцию.

Доходность десятилетних гособлигаций (US Treasuries) снижалась до 4,226% с уровня прошлого закрытия в 4,329%. Американские гособлигации являются альтернативной золоту "надёжной" инвестицией, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

Одним из важнейших событий недели остается выступление председателя Федрезерва Джерома Пауэлла в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле в пятницу. Трейдеры рассчитывают получить дополнительную информацию о планах регулятора по ключевой ставке, а также оценку экономической ситуации в стране.