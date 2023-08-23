МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Суммарная задолженность по зарплате в России за июль снизилась на 120,3 миллиона рублей, или на 21,3%, и на 1 августа составила 444,2 миллиона рублей, сообщил Росстат. Канада ввела санкции против 29 организаций в России

"На 1 августа 2023 года суммарная задолженность по заработной плате составила 444,2 миллиона рублей и по сравнению с 1 июля 2023 года снизилась на 120,3 миллиона рублей (на 21,3%)", — говорится в сообщении.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 августа на долги, образовавшиеся в 2023 году, приходится 148,8 миллиона рублей (33,5%), в 2022 году — 82,1 миллиона рублей (18,5%), в 2021 году и ранее — 213,3 миллиона рублей (48%).

С задержкой выплаты заработной платы на 1 августа столкнулись менее 1% работников обследуемых организаций.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: деятельность в области здравоохранения и социальных услуг — 41,4%; обрабатывающие производства — 23,9%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки — 8,6%; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — 6,4%; строительство — 5,4%.

На транспорт пришлось 4,6%; на добычу полезных ископаемых — 2,6%; на научные исследования и разработки — 2,2%; на управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе — 1,9%; на обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха — 1,6%; на образование — 1,1%.