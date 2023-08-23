МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Темп роста цен на свинину, мясо кур и сахар в РФ на неделе с 15 по 21 августа начал замедляться, продолжила дорожать гречневая крупа, плодоовощная продукция дешевеет, за исключением огурцов — они прибавили в цене сразу 3,31%, следует из данных Росстата. В Минпромторге прокомментировали цены социально значимых товаров

Свинина на отчетной неделе подорожала на 1,36%, мясо кур в среднем выросло в цене на 1,38%; неделей ранее, с 8 по 14 августа, прирост составлял 1,54% и 1,53%, а с начала года по 21 августа цены на эти продукты выросли на 7,34% и на 16,14% соответственно.

Сахар подорожал на 0,21%, за предыдущий отчетный период — на 0,36%, а с начала года — на 19,07%. Цена на гречку растет вторую неделю после снижения более месяца: с 15 по 21 августа — плюс 0,28%, с 8 по 14 августа — плюс 0,4%; но с начала года гречневая крупа в РФ подешевела на 18,81%. Подсолнечное масло на отчетной неделе прибавило 1%, до этого — 0,47%, а с начала года — подешевело на 4,99%.

Плодоовощная продукция продолжает дешеветь: снижение цен на нее в среднем составило 3,1% против 2,4% неделей ранее. Заметное исключение — огурцы: они подорожали сразу на 3,31%, дешевея до этого с середины июня. Между тем, с начала года по 21 августа цена на свежие огурцы в РФ упала на 45,43%.

"Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 3,1%, в том числе на капусту белокочанную – 8,1%, лук репчатый – 7,9%, картофель – 6,1%, помидоры – 6%, морковь – 5,1%, свеклу столовую – 3,0%, яблоки – 1,6%. В то же время цены на огурцы выросли на 3,3%, бананы – на 0,5%", — сообщил Росстат.