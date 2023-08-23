МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Фармацевтическая отрасль России в июле 2023 года произвела лекарственных средств на 10,9% меньше по сравнению с июнем 2023 года, увеличив выпуск при этом по отношению к июлю предыдущего года на 4,3%, сообщил Росстат. Недельная инфляция в России с 15 по 21 августа упала

"Выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в июле 2023 года вырос по сравнению с июлем 2022 года на 4,3%, однако снизился по сравнению с июнем 2023 года на 10,9%. За январь-июль 2023 года производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, сократилось на 6% по сравнению с январем-июлем 2022 года", — говорится в сообщении статистического ведомства.

Лекарственных препаратов в июле изготовлено на 49,4 миллиарда рублей, что на 12,4% больше, чем в июле 2022 года, но на 9,6% меньше, чем в июне 2023 года. За январь-июль 2023 года производство лекарственных препаратов снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,5%, изготовлено продукции на 362 миллиарда рублей.

Сывороток и вакцин произвели 1,8 миллиарда доз, что на 3,6% меньше, чем в прошлом году, но на 9,8% больше, чем в предыдущем месяце. Выпуск в ампулах составил 367 тысячи штук, что на 7,2% меньше, чем в июле 2022 года, но на 98,3% больше, чем в прошлом месяце. За семь месяцев текущего года производство сывороток и вакцин и в дозах, и в ампулах выросло на 6,7%.

Производство фармацевтических субстанций снизилось на 53,5% по сравнению с июлем 2022 года и на 8,7% по сравнению июнем 2023 года. За январь-июль фармацевтических субстанций произведено на 17,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Производство провитаминов, витаминов и их производных составило 48,4 тонны, что на 26,6% больше, чем в июле 2022 года, и на 10,4% больше, чем в июне 2023 года. Выпуск антибиотиков вырос на 32,9% как по сравнению с июлем 2022 года, так и по сравнению с июнем 2023 года, составив 129 тонн.

Перевязочных материалов и аналогичных изделий, в том числе пропитанных или покрытых лекарственными средствами, изготовлено 53,3 миллиона упаковок, что на 44,2% больше, чем в июле 2022 года, но на 0,8% меньше, чем в прошлом месяце. За январь-июль текущего года их произведено 360 миллионов упаковок, что на 15,1% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Клейких перевязочных материалов произведено 23,7 миллиона упаковок, что на 38,3% меньше, чем в июле 2022 года, при этом на 6% больше, чем в июне 2023 года.

Оборудования и приборов, применяемых в медицинских целях для диагностики, облучения, реабилитации и терапии в июле выпущено на 3,8 миллиарда рублей, что на 29,1% больше, чем в июле 2022 года, но на 12,2% меньше, чем в июне 2023 года. В целом за январь-июль производство медицинской аппаратуры этого типа выросло до 23,4 миллиарда рублей, что на 19,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.