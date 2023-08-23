МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Частный самолет Embraer Legacy Москва — Петербург упал в Тверской области, на борту значилось десять человек, все погибли, сообщает МЧС России. Канада ввела санкции против 29 организаций в России

"Как сообщили в МЧС России, в Тверской области, в близи населенного пункта Куженкино произошло падение частного самолета Embraer Legacy, совершавшего рейс Москва — Санкт-Петербург. На борту находились десять человек, из них — три члена экипажа. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли", — говорится в сообщении.

Как заявили в Росавиации, начато расследование катастрофы. В списке пассажиров, среди них есть фамилия и имя Евгения Пригожина.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял на контроль ситуацию, сообщила журналистам пресс-служба правительства области.

"Ситуацию взял на контроль губернатор Тверской области Игорь Руденя. В настоящее время на месте работают представители правоохранительных органов, МЧС. Устанавливаются детали происшествия, количество погибших в результате крушения гражданского судна уточняется", — говорится в сообщении.