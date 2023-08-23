2023-08-23T20:22:00+03:00
2023-08-23T20:32:25+03:00
2023-08-23T20:22:00+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230823/841556861.html
Росавиация сообщила об авиакатастрофе, на борту значился Пригожин
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Частный самолет Embraer Legacy Москва — Петербург упал в Тверской области, на борту значилось десять человек, все погибли, сообщает МЧС России. "Как сообщили в МЧС России, в... ПРАЙМ, 23.08.2023
экономика, новости, россия, евгений пригожин, авиакатастрофа
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/26/841422694.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/26/841422694.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/26/841422693.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/26/841422693.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/26/841422681.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/26/841422681.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20230823/841555267.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Частный самолет Embraer Legacy Москва — Петербург упал в Тверской области, на борту значилось десять человек, все погибли, сообщает МЧС России.
"Как сообщили в МЧС России, в Тверской области, в близи населенного пункта Куженкино произошло падение частного самолета Embraer Legacy, совершавшего рейс Москва — Санкт-Петербург. На борту находились десять человек, из них — три члена экипажа. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли", — говорится в сообщении.
Как заявили в Росавиации, начато расследование катастрофы. В списке пассажиров, среди них есть фамилия и имя Евгения Пригожина.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял на контроль ситуацию, сообщила журналистам пресс-служба правительства области.
"Ситуацию взял на контроль губернатор Тверской области Игорь Руденя. В настоящее время на месте работают представители правоохранительных органов, МЧС. Устанавливаются детали происшествия, количество погибших в результате крушения гражданского судна уточняется", — говорится в сообщении.