МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Правительство России распорядилось провести в 2023 году аукцион на участок недр федерального значения с запасами лития, бериллия, тантала, ниобия и олова, расположенный в Тыве, со спецусловиями, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Правительство перераспределит средства на развитие субъектов ДФО

"Провести в 2023 году аукцион на право пользования участком недр федерального значения Тастыгское, расположенным в Республике Тыва, для разведки и добычи полезных ископаемых", — говорится в документе. Отмечается, что на участке расположены запасы лития, бериллия, тантала, ниобия, олова.

В распоряжении также указывается, что подавать заявки на аукцион смогут только те компании, которые имеют действующую лицензию на пользование недрами Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения либо являющиеся 100% дочерними компаниями пользователя недр, имеющего действующую лицензию на пользование недрами этого месторождения.

Из документа следует, что забалансовые запасы по категории C2 месторождения Тастыгское составляют 40,737 тысячи тонн руды, 596,266 тысячи тонн лития, 7,824 тысячи тонн пентоксида ниобия, 3,949 тысячи тонн пентоксида тантала и 21,363 тысячи тонн олова. Площадь участка составляет — 1,26 квадратных километра. Величина начального платежа в документе не уточняется.

В апреле 2018 года право на разработку вольфрамо-молибденового месторождения в Тырныаузе получило ООО "Эльбрусский горнорудный комбинат", учредителями которого выступают дочерние компании корпорации "Ростех": ООО "РТ-глобальные ресурсы" и ООО "РТ-развитие бизнеса".

Согласно обновленному перечню стратегического минерального сырья, утвержденному правительством в августе прошлого года, литий, тантал, бериллий и ниобий относятся к редким металлам.