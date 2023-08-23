ВАШИНГТОН, 23 авг — ПРАЙМ. Канада ввела санкции против банков "Уралсиб", "Зенит", "Росбанк", Северстали, Курчатовского института, других структур и физических лиц в России, сообщил местный МИД. Росавиация сообщила об авиакатастрофе, на борту значился Пригожин

Всего санкционные списки пополнили четыре физических и 29 юридических лиц в "военном, промышленном, финансовом и атомном секторах России".

Среди них международное подразделение Росатома АО "Русатом Оверсиз", Атомфлот, Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", Северсталь, Интеррос Инвест и холдинговая компания "Интеррос", Всероссийский банк развития регионов, Улан-удэнский авиационный завод, Невское проектно-конструкторское бюро, Московский машиностроительный завод "Авангард".

Под санкции попали ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы Алексей Комиссаров, генеральный директор АО "Концерн "Калашников" Владимир Лепин, генеральный директор АО "Концерн Радиоэлектронные технологии" Николай Колесов и Сергей Мучкаев. Человек с таким именем проходит по расследуемому на Западе делу о крушении малайзийского авиалайнера рейса MH17 над Донбассом.

Канадские власти ранее заявили, что эти меры призваны "убедить Россию покинуть всю территорию Украины".