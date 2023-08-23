МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги среды ростом, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы ожидают новостей текущей недели. Акции "Северстали" сильно упали после канадских санкций

По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,68%, до 7 320,53 пункта, французский CAC 40 — на 0,08%, до 7 246,62 пункта, немецкий DAX — на 0,15%, до 15 728,41 пункта.

Инвесторы ожидают данных по росту ВВП Германии. В пятницу статистическое агентство страны выпустит окончательную оценку роста ВВП во втором квартале. Предварительная оценка говорит о снижении показателя с учетом сезонных корректировок на 0,2% в годовом выражении.

Рынки также продолжают ожидать выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле. Инвесторы надеются получить подсказки относительно дальнейших шагов регулятора, участники которого на последней встрече заявили о возможной необходимости продолжать ужесточение монетарной политики в США.