2023-08-23T20:54:54+03:00
2023-08-23T20:54:54+03:00
2023-08-23T20:54:54+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230823/841557240.html
Фондовые индексы Европы выросли в среду
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Основные фондовые индексы Европы завершили торги среды ростом, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы ожидают новостей текущей недели. По итогам дня британский индекс FTSE 100... ПРАЙМ, 23.08.2023
индексы, рынки, финансы, экономика, новости, фонды, европа, фондовые индексы европы, торги
https://cdnn.1prime.ru/images/83434/75/834347571.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83434/75/834347571.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83434/75/834347570.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83434/75/834347570.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83434/75/834347558.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83434/75/834347558.jpg
https://1prime.ru/Stocks/20230823/841557209.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги среды ростом, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы ожидают новостей текущей недели.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,68%, до 7 320,53 пункта, французский CAC 40 — на 0,08%, до 7 246,62 пункта, немецкий DAX — на 0,15%, до 15 728,41 пункта.
Инвесторы ожидают данных по росту ВВП Германии. В пятницу статистическое агентство страны выпустит окончательную оценку роста ВВП во втором квартале. Предварительная оценка говорит о снижении показателя с учетом сезонных корректировок на 0,2% в годовом выражении.
Рынки также продолжают ожидать выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле. Инвесторы надеются получить подсказки относительно дальнейших шагов регулятора, участники которого на последней встрече заявили о возможной необходимости продолжать ужесточение монетарной политики в США.