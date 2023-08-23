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Тела погибших нашли на месте крушения самолета в Тверской области
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Тела восьми погибших найдены на месте крушения частного самолета Embraer Legacy в Тверской области, заявил РИА Новости представитель экстренных служб. МЧС России объявило в среду,... ПРАЙМ, 23.08.2023
экономика, новости, россия, тверская область, авиакатастрофа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Тела восьми погибших найдены на месте крушения частного самолета Embraer Legacy в Тверской области, заявил РИА Новости представитель экстренных служб.
МЧС России объявило в среду, что недалеко от населенного пункта Куженкино в Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, следовавший по маршруту Москва — Санкт-Петербург. МЧС отметило, что на борту значились десять человек, из них три члена экипажа, по предварительной информации, все погибли. Как сообщили в Росавиации, начато расследование катастрофы. Согласно списку пассажиров, среди них есть фамилия и имя Евгения Пригожина.
"По уточненной информации, на месте крушения воздушного судна обнаружены тела восьми погибших", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что поисково-спасательные работы на месте катастрофы самолета продолжаются.