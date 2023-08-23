МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Тела восьми погибших найдены на месте крушения частного самолета Embraer Legacy в Тверской области, заявил РИА Новости представитель экстренных служб. Канада вводит санкции против ряда банков и Курчатовского института в России

МЧС России объявило в среду, что недалеко от населенного пункта Куженкино в Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, следовавший по маршруту Москва — Санкт-Петербург. МЧС отметило, что на борту значились десять человек, из них три члена экипажа, по предварительной информации, все погибли. Как сообщили в Росавиации, начато расследование катастрофы. Согласно списку пассажиров, среди них есть фамилия и имя Евгения Пригожина.

"По уточненной информации, на месте крушения воздушного судна обнаружены тела восьми погибших", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что поисково-спасательные работы на месте катастрофы самолета продолжаются.