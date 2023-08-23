МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Самолет, разбившийся в Тверской области, принадлежал ООО "МНТ- Аэро", которое специализируется на бизнес-перевозках, сообщила Росавиация. Канада вводит санкции против ряда банков и Курчатовского института в России

"Специально созданная комиссия Росавиации приступила к расследованию обстоятельств и причин авиационного происшествия с самолётом Embraer – 135 (ЕВМ-135BJ), происшедшего 23 августа в Тверской области. Самолет принадлежал ООО "МНТ-Аэро", специализирующегося на бизнес-перевозках", — говорится в сообщении.

Комиссия приступила к сбору фактических материалов о подготовке экипажа, техническом состоянии воздушного судна, метеорологической обстановке на маршруте полета, работе диспетчерских служб и наземного радиотехнического оборудования.

"На этом этапе расследования специалистами также предстоит осуществить поиск бортовых средств объективного контроля для их последующей расшифровки и анализа записей "черных ящиков". Расследование происшествия продолжается", — уточняет ведомство.

Также в телеграм-канале ведомства сообщается, что следственный комитет России завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после авиакатастрофы в Тверской области.

"По факту авиационного происшествия в Тверской области Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", — говорится в сообщении.

Добавляется, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.

По предварительным данным, на борту самолета, совершавшего рейс по маршруту Москва — Санкт-Петербург, находились семь пассажиров и три члена экипажа.