МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Росавиация подтвердила, что Евгений Пригожин был пассажиром разбившегося самолета в Тверской области. Канада вводит санкции против ряда банков и Курчатовского института в России

"По данным авиакомпании, на борту самолета Embraer-135 (EBM-135BJ) находились следующие пассажиры: Propustin Sergey, Makaryan Evgeniy, Totmin Aleksandr, Chekalov Valeriy, Utkin Dmitriy, Matuseev Nikolay, Prigozhin Evgeniy. Члены экипажа: Levshin Aleksei, командир, Karimov Rustam, второй пилот, Raspopova Kristina, бортпроводник", — говорится в сообщении в телеграм-канале Росавиации.

В ведомстве отметили, что самолет выполнял полет на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке".