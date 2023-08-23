2023-08-23T23:20:00+03:00
2023-08-23T23:27:04+03:00
2023-08-23T23:20:00+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230823/841557454.html
Росавиация подтвердила, что Пригожин был на борту разбившегося самолета
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Росавиация подтвердила, что Евгений Пригожин был пассажиром разбившегося самолета в Тверской области. "По данным авиакомпании, на борту самолета Embraer-135 (EBM-135BJ) находились... ПРАЙМ, 23.08.2023
экономика, новости, россия, авиакатастрофа
https://cdnn.1prime.ru/images/84039/72/840397298.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84039/72/840397298.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84039/72/840397297.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84039/72/840397297.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84039/72/840397285.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84039/72/840397285.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20230823/841556991.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Росавиация подтвердила, что Евгений Пригожин был пассажиром разбившегося самолета в Тверской области.
"По данным авиакомпании, на борту самолета Embraer-135 (EBM-135BJ) находились следующие пассажиры: Propustin Sergey, Makaryan Evgeniy, Totmin Aleksandr, Chekalov Valeriy, Utkin Dmitriy, Matuseev Nikolay, Prigozhin Evgeniy. Члены экипажа: Levshin Aleksei, командир, Karimov Rustam, второй пилот, Raspopova Kristina, бортпроводник", — говорится в сообщении в телеграм-канале Росавиации.
В ведомстве отметили, что самолет выполнял полет на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке".