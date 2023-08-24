2023-08-24T08:07:03+03:00

2023-08-24T08:07:03+03:00

2023-08-24T08:07:03+03:00

2023

https://1prime.ru/state_regulation/20230824/841558605.html

Аналитики ждут роста числа заявок на пособие по безработице в США за неделю

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 19 августа, выросло на одну тысячу по сравнению с предыдущей неделей — до 240 тысяч, считают... ПРАЙМ, 24.08.2023

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60