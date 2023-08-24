МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 19 августа, выросло на одну тысячу по сравнению с предыдущей неделей — до 240 тысяч, считают опрошенные агентством DailyFХ аналитики.

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Официальные данные министерство труда страны опубликует в четверг, 24 августа, в 15.30 мск.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.