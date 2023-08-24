МОСКВА, 24 авг —ПРАЙМ. Европа перестанет чувствовать себя в безопасности, если "отменит" Россию, цитирует infoBRICS министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга.

Австрийский чиновник выступил в одном из испанских университетов 22 августа и высказал мнение, что Россия близка географически, а также является мощным государством как с точки зрения экономики, так и военной силы, без нее Европа не сможет создать эффективную архитектуру безопасности. Мир в европейском регионе без диалога с Россией не получится.

"Кризис отношений между Западом И Россией случился потому, что дипломаты перестали искать пути, как наладить отношения с Кремлем, и это — самоубийственная политика", — считает Шалленберг.

Он выступает против кампании по изоляции России, считает ее неэффективной для самой же Европы. Москва останется лидером в вопросе наличия ядерного оружия, что бы ни случилось. Кроме того, Россия — член ООН. "Мы не можем отменить Россию, ее игнорировать", продолжает австрийский политик. Он добавил, что своими действиями Европа изолирует себя не только от Москвы, но и от Центральной Азии и Южного Кавказа, в которых сильно влияние России.

Он напомнил про немецкого дипломата Эгона Бара, который во времена холодной войны прославился тем, что попытался сблизить Восточную и Западную Европу. Его доктрину назвали "Восточной политикой", в которой он утверждал, что с Россией неизбежен диалог хотя бы потому, что она географически близка: "Америка незаменима, но Россия непоколебима", считал дипломат и его австрийский современник с этим согласен.

Шалленберг не считается пророссийским чиновником, его больше волнует Европа. Он критикует Россию и оправдывает политику Австрии в поддержке Украины. Правда, пока Вена держит нейтралитет и до сих пор не отправляла Киеву оружие, но выделила миллионы евро на финансовую и гуманитарную помощь украинцам. Шалленберг даже спрашивает, что Россия должна сделать, чтобы вернуть доверие европейцев, при этом именно Европа первая начала действовать враждебно в отношении России. Все это похоже на лицемерие, отмечает издание.

Но сейчас он все-таки выступает за прагматизм в отношениях, и говорит, Европа и Россия должны вместе вернуть принципы "Восточной политики", которую исповедовал Бар в прошлом веке, но от которой Европа полностью отказалась из-за решения сблизиться с США. Эти слова могут внести долю оптимизма в текущую ситуацию, когда идет никому ненужный военный конфликт. Но слов одного европейского политика недостаточно, считает издание.

Диалог между Россией и Западом невозможен, пока глобальные правила работают только в интересах Запада, а конкретнее — работают на поддержание геополитической однополярности во главе с США. В этом мире Европа забывает про свои интересы, и готова участвовать в украинском конфликте, подчиняясь требованиям Америки. Но чтобы наладить отношения с Россией, Европе надо изменить свой менталитет, признать важность многополярности и прекратить подчиняться США. Так сама Европа сможет стать местом силы и отстаивать свои интересы, резюмирует издание.

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