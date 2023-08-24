МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия будут приглашены в БРИКС, а полноценное партнерство этих государств начнется с 1 января 2024 года, сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса.

"Мы приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноправными членами БРИКС", — сказал он в ходе выступления на саммите.

Рамафоса также отметил, что прием новых членов является первой фазой расширения организации.

"Мы достигли консенсуса по первой фазе процесса расширения. Другие фазы последуют", — заявил он.

По словам лидера ЮАР, полноценное членство новых участников БРИКС начнется в 2024 году.

"Полноценное членство новых стран, которые присоединяться к БРИКС, начнется 1 января 2024 года", — сообщил Рамафоса.

Президент ЮАР ранее заявил, что лидеры стран БРИКС приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса.