МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Лидеры БРИКС выработали критерии для принятия в организацию новых государств в будущем, заявил на пресс-конференции по итогам саммита президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. В БРИКС пригласят еще шесть стран

"Мы приняли критерии для новых членов (БРИКС — ред.), которые могут в будущем присоединиться к объединению", — сказал он и отметил, что БРИКС приветствует в своих рядах Саудовскую Аравию, Аргентину, Египет, ОАЭ, Иран и Эфиопию.

По его словам, сейчас ВВП БРИКС составит 37% от глобального ВВП, а также на долю БРИКС будет приходиться 46% глобального населения.

Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили еще 23 государства.