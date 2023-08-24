МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Глава ЮАР Сирил Рамафоса проявил дипломатическое искусство при обсуждении вопросов расширения БРИКС, заявил в ходе саммита организации президент России Владимир Путин. Страны БРИКС обеспокоены мировыми конфликтами, заявил глава ЮАР

"Президент Рамафоса проявил удивительное дипломатическое искусство при согласовании всех позиций, в том числе касающихся расширения БРИКС", — сказал российский лидер.

Как стало известно в четверг, Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию пригласят в БРИКС, полноценное членство новых стран в организации начнется с 1 января 2024.