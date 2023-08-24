2023-08-24T11:21:34+03:00
2023-08-24T11:21:34+03:00
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https://1prime.ru/state_regulation/20230824/841560275.html
Путин отметил дипломатическое искусство президента ЮАР на саммите БРИКС
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https://россиясегодня.рф
. Глава ЮАР Сирил Рамафоса проявил дипломатическое искусство при обсуждении вопросов расширения БРИКС, заявил в ходе саммита организации президент России Владимир Путин... ПРАЙМ, 24.08.2023
экономика, новости, брикс, россия, юар, владимир путин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Глава ЮАР Сирил Рамафоса проявил дипломатическое искусство при обсуждении вопросов расширения БРИКС, заявил в ходе саммита организации президент России Владимир Путин.
"Президент Рамафоса проявил удивительное дипломатическое искусство при согласовании всех позиций, в том числе касающихся расширения БРИКС", — сказал российский лидер.
Как стало известно в четверг, Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию пригласят в БРИКС, полноценное членство новых стран в организации начнется с 1 января 2024.