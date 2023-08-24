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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230824/841560345.html
Глава МИД Германии разочаровалась в экономическом эффекте от санкций
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https://россиясегодня.рф
. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила в интервью журналисту Штефану Ламби для его книги "Чрезвычайная ситуация. Управление во время войны", что разочарована эффектом... ПРАЙМ, 24.08.2023
экономика, новости, россия, санкции против рф, германия, экономический эффект
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила в интервью журналисту Штефану Ламби для его книги "Чрезвычайная ситуация. Управление во время войны", что разочарована эффектом санкций, оказанным на российскую экономику.
"На самом деле экономические санкции должны были иметь экономические последствия. Но это не так. Потому что логика демократий не работает в автократиях", — сказала Бербок, которую цитирует телеканал NTV.
Она также добавила, что этот конфликт "нельзя закончить рациональными решениями и рациональными мерами, принятыми цивилизованными правительствами".