МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила в интервью журналисту Штефану Ламби для его книги "Чрезвычайная ситуация. Управление во время войны", что разочарована эффектом санкций, оказанным на российскую экономику. В США раскрыли, кому выгодны санкции против российской нефти

"На самом деле экономические санкции должны были иметь экономические последствия. Но это не так. Потому что логика демократий не работает в автократиях", — сказала Бербок, которую цитирует телеканал NTV.

Она также добавила, что этот конфликт "нельзя закончить рациональными решениями и рациональными мерами, принятыми цивилизованными правительствами".