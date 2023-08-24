НЬЮ-ДЕЛИ, 24 авг — ПРАЙМ. Индия приветствует приглашение в БРИКС новых государств, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе выступления на саммите. Лидеры БРИКС выработали критерии для принятия новых членов

"Индия всегда полностью поддерживала расширение членства в БРИКС. Индия всегда считала, что появление новых членов еще больше укрепит БРИКС как организацию и придаст нашим общим усилиям новый импульс… Я рад, что наши команды вместе согласовали руководящие принципы, стандарты, критерии и процедуры расширения и на основании этого мы согласились пригласить в БРИКС Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Прежде всего хотел бы передать самые искренние поздравления руководителям и народам этих стран", — сказал он и добавил, что уверен, что "вместе с этими странами мы сможем придать новый импульс и новую энергию нашему сотрудничеству".