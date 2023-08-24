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2023
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Индия приветствует расширение БРИКС, заявил Моди
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. Индия приветствует приглашение в БРИКС новых государств, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе выступления на саммите. "Индия всегда полностью поддерживала... ПРАЙМ, 24.08.2023
экономика, новости, индия, брикс, нарендра моди, расширение брикс
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 авг — ПРАЙМ. Индия приветствует приглашение в БРИКС новых государств, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе выступления на саммите.
"Индия всегда полностью поддерживала расширение членства в БРИКС. Индия всегда считала, что появление новых членов еще больше укрепит БРИКС как организацию и придаст нашим общим усилиям новый импульс… Я рад, что наши команды вместе согласовали руководящие принципы, стандарты, критерии и процедуры расширения и на основании этого мы согласились пригласить в БРИКС Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Прежде всего хотел бы передать самые искренние поздравления руководителям и народам этих стран", — сказал он и добавил, что уверен, что "вместе с этими странами мы сможем придать новый импульс и новую энергию нашему сотрудничеству".