ПЕКИН, 24 авг — ПРАЙМ. Нынешнее расширение БРИКС носит исторический характер, оно демонстрирует решимость стран-участниц сотрудничать с развивающимися государствами, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин и добавил, что Китай поздравляет новые государства-члены с вступлением в БРИКС. Индия приветствует расширение БРИКС, заявил Моди

"Лидеры пяти стран единогласно согласились пригласить Саудовскую Аравию, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Аргентину, Иран и Эфиопию стать членами большой семьи БРИКС, китайская сторона поздравляет эти страны", — сказал он.

"Нынешнее расширение носит исторический характер и отражает решимость государств-членов БРИКС сотрудничать с развивающимися странами", — отметил Си Цзиньпин и подчеркнул, что все страны БРИКС имеют важное влияние и несут ответственность за мир и развитие всего мира.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса в ходе 15-го саммита БРИКС в Йоханнесбурге заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к БРИКС, начнется 1 января 2024 года.

Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.

БРИКС на данный момент объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, включая 6 уже получивших пригнлашение.