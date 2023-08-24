ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг — ПРАЙМ. Страны-участницы БРИКС привержены углублению экономического сотрудничества и координации макроэкономической политики, сказано в декларации, которая была принята по итогам саммита БРИКС в Йоханнесбурге. В БРИКС пригласят еще шесть стран

"Мы подтверждаем нашу приверженность укреплению координации макроэкономической политики, углублению экономического сотрудничества и работе для устойчивого, сбалансированного и всеобъемлющего экономического восстановления", — сказано в документе.

Также отмечается, БРИКС выступает за дальнейшее сотрудничество внутри объединения для укрепления взаимосвязи цепочек поставок и платежных систем.

"Мы подтверждаем, что открытость, эффективность, стабильность и надежность крайне важны в решении вопросов экономического восстановления и стимулирования международной торговли и инвестиций. Мы выступаем за дальнейшее сотрудничество среди стран БРИКС для усиления взаимосвязи цепочек поставок и платежных систем в целях стимулирования торговых и инвестиционных потоков", — говорится в декларации.

ЗНАЧИМОСТЬ G20

Страны БРИКС подтвердили значимость G20 в качестве ведущего многостороннего форума в области международного экономического сотрудничества. Лидеры БРИКС поручили подготовить список потенциальных стран-партнеров

"Мы подтверждаем важность того, чтобы "группа двадцати" продолжала играть роль ведущего многостороннего форума в области международного экономического и финансового сотрудничества, в котором участвуют как развитые, так и развивающиеся страны", — говорится в декларации и отмечается, что лидеры БРИКС рассчитывают на успешное проведение 18-го саммита G20 в Нью-Дели под председательством Индии.

"Мы привержены сбалансированному подходу, который заключается в продолжении усиления и дальнейшей интеграции голоса Глобального Юга в повестку дня G20 как при председательстве Индии в 2023 году, так и при председательстве Бразилии и ЮАР в 2024 и 2025 годах", — сказано в документе.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ

Лидеры стран БРИКС подтвердили поддержку открытой, честной, основанной на правилах международной торговой системе со Всемирной торговой организацией (ВТО) в основе. Лидеры БРИКС выработали критерии для принятия новых членов

"Мы подтверждаем нашу поддержку открытой, прозрачной, справедливой…и основанной на правилах многосторонней торговой системы, в основе которой лежит Всемирная торговая организация (ВТО), с особым и дифференцированным режимом (S&DT) для развивающихся стран, включая наименее развитые страны", — говорится в декларации.

Из документа также следует, что страны БРИКС обязуются конструктивно участвовать в реализации необходимой реформы ВТО с целью представления конкретных результатов предстоящей 13-й конференции ВТО, которая пройдет в 2024 в Абу-Даби.

Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.

БРИКС на данный момент объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, включая 6 уже получивших приглашение.