МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. БРИКС выступает за миропорядок, который является подлинно сбалансированным и учитывает интересы многих государств, заявил в ходе заседания лидеров организации в формате БРИКС плюс президент России Владимир Путин. Россия, невзирая на препятствия, помогает Африке с зерном, заявил Путин

"Мы все с вами выступаем за формирование нового многополярного миропорядка. Миропорядка, который был бы подлинно сбалансированным и учитывал суверенные интересы максимально широкого круга государств, открывал бы возможность для реализации различных моделей развития, помогая сохранять многообразие национальных культур и традиций", — сказал он.

Путин отметил, что БРИКС ни с кем не соревнуется и никому себя не стремится противопоставлять.

"Хочу отметить, что БРИКС ни с кем не соревнуется, никому себя не противопоставляет, но очевидно также и то, что у этого объективного процесса, процесса создания нового миропорядка, все-таки есть непримиримые противники, стремящиеся этот процесс затормозить, сдержать становление новых самостоятельных центров развития и влияния в мире", — заявил российский лидер.

По словам Путина БРИКС выступает за формирование многополярного миропорядка и сохранение многообразия национальных культурных границ.

Президент также добавил, что противники БРИКС, так называемые страны "золотого миллиарда", пытаются подменить систему международного права в корыстных целях.

"Они пытаются подменить систему международного права собственным так называемым порядком, основанным на правилах, которых никто не видит, правилах, используемых, прямо надо сказать, в корыстных целях и меняющихся в угоду текущей политической конъюнктуре. Когда угодно и как угодно в соответствии с интересами отдельных стран. По сути, это тот же колониализм, только в новой упаковке", — пояснил он и добавил, что современные колонизаторы, прикрываясь благими лозунгами, пытаются решить проблемы за чужой счет.

Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.