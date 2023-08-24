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Генсек ООН призвал реформировать институты Бреттон-Вудской системы
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. Нужно реформировать Совбез ООН и институты Бреттон-Вудской системы, чтобы они были способны отражать реалии современной экономики, заявил в ходе саммита БРИКС генсек ООН Антониу... ПРАЙМ, 24.08.2023
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг — ПРАЙМ. Нужно реформировать Совбез ООН и институты Бреттон-Вудской системы, чтобы они были способны отражать реалии современной экономики, заявил в ходе саммита БРИКС генсек ООН Антониу Гутерреш.
"Сегодняшние глобальные структуры отражают реалии прошлого. И это особенно касается Совета безопасности ООН и институтов Бреттон-Вудской системы (Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Международный валютный фонд (МВФ) — ред.). Они должны отражать реалии современной экономики, а не реалии после Второй мировой войны", — пояснил он.
Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.