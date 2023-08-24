ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг — ПРАЙМ. БРИКС может помочь Африке добиться независимости в области продовольственной безопасности, заявил председатель Африканского союза, президент Коморских Островов Азали Ассумани. Россия, невзирая на препятствия, помогает Африке с зерном, заявил Путин

"БРИКС со своим многообразным потенциалом может помочь Африке стать независимой в области продовольственной безопасности путем внедрения новых технологий для развития сельскохозяйственного сектора", — сказал он, выступая на саммите БРИКС.

ГОТОВНОСТЬ К ПАРТНЕРСТВУ

Ассумани подтвердил готовность организации к партнерству с БРИКС.

"Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы подтвердить готовность Африканского союза к партнерству с БРИКС. Это честное партнерство, которое будет длиться долго и на взаимовыгодной основе", — заявил он.

Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции. По итогам саммита в Йоханнесбурге в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года.