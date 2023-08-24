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Президент Аргентины назвал плюсы от присоединения страны к БРИКС
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Присоединение Аргентины к БРИКС является для нее прекрасной возможностью открыть новые рынки, заявил президент страны Альберто Фернандес. "Присоединение Аргентины к союзу БРИКС —... ПРАЙМ, 24.08.2023
экономика, новости, брикс, аргентина, расширение брикс, рынки
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Присоединение Аргентины к БРИКС является для нее прекрасной возможностью открыть новые рынки, заявил президент страны Альберто Фернандес.
"Присоединение Аргентины к союзу БРИКС — это прекрасная возможность открыть новые рынки для страны… и усилить торговые отношения с государствами, с которыми Аргентина в хороших отношениях", — сказал он в видеообращении, опубликованном на странице в соцсети X (бывшая Twitter).
По итогам саммита в Йоханнесбурге в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года.