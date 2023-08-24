МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Присоединение Аргентины к БРИКС является для нее прекрасной возможностью открыть новые рынки, заявил президент страны Альберто Фернандес. Президент Кубы назвал банк БРИКС альтернативой современным фининститутам

"Присоединение Аргентины к союзу БРИКС — это прекрасная возможность открыть новые рынки для страны… и усилить торговые отношения с государствами, с которыми Аргентина в хороших отношениях", — сказал он в видеообращении, опубликованном на странице в соцсети X (бывшая Twitter).

По итогам саммита в Йоханнесбурге в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года.